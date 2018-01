Feriados de fim de ano somam 397 acidentes nas rodovias de Minas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na tarde desta terça-feira (2), o balanço final sobre a operação de virada de ano feita entre os dias 29 e 1º nas estradas que cortam Minas Gerais. De acordo com a corporação, foram registrados 207 acidentes nestas rodovias, somando 209 feridos e cinco mortes confirmadas.

Os óbitos registrados tiveram pico no primeiro dia da operação, na sexta-feira (29), com três mortes confirmadas. A primeira, se deu pelo atropelamento de um ciclista na BR-040, em Barbacena. Outra morte, também na 040, aconteceu por conta de um atropelamento de pedestre por uma moto, em Ribeirão das Neves. No mesmo dia, uma colisão frontal entre um carro e um caminhão, na BR-262, em Luz, vitimou outra pessoa.

Já no sábado (30), um atropelamento na BR-381, em São Gonçalo do Sapucaí, também teve vítima fatal. O motorista fugiu do local. No domingo (31), um capotamento de carro na BR-365, em Monte Carmelo, também causou morte.

Em comparação com a operação de natal, entre os dias 22 e 25, o número de acidentes aumentou, mas as mortes ficaram em menor número. No natal, foram registrados 190 acidentes, sendo 201 feridos e 14 vítimas fatais.

Autuações

Durante a operação de virada de ano, foram registradas 24 autuações da Lei Seca no Estado – contando com três prisões por conta da irregularidade. Outros 6.226 motoristas foram multados por excesso de velocidade, e 313 por ultrapassagem irregular.