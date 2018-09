Feriado de 7 de setembro tem Virada Cultural

Entrada gratuita em todas as atividades e espetáculos

Para quem estiver em Uberlândia no feriado de 7 de setembro, a Virada Cultural é uma ótima opção de lazer para toda família, com atividades para os mais variados estilos. Teatro, música, dança, literatura, exposição de artes visuais, feira de artesanato e festival gastronômico são algumas das atividades que irão compor o evento.

A Virada Cultural será realizada em toda área externa e interna do Teatro Municipal, de 14h às 23h, com entrada gratuita. “Será um dia cheio de muita arte e cultura para os uberlandenses, com atividades para diferentes idades. As crianças, em especial, contam com uma programação especial só para eles. É um bom momento para influenciar nossos filhos a apreciarem a arte nas suas formas variadas de expressão”, destaca Antônia Nunes, diretora de eventos da Viva Marketing Eventos e Cultura.

Na área interna do teatro, à partir das 14h, será possível apreciar exposição “ Irá “ por Coletiva Mexerica, que traz a valorização do trabalho das mulheres independentes no circuito artístico. Além disso, para os amantes da leitura, diversas rodas de conversa e performances de escritores locais estarão sendo realizadas ao longo do dia. Entre os escritores, os participantes poderão bater papo sobre a arte da escrita com Lucas Viegas, Fernando Borma, Arthut Iracu, Mônica Cunha, Renata Correa e Marilda Coelho. Para quem curti peças teatrais, a partir das 17h terá a apresentação de “Cabaré Só” – cenas curtas de palhaços. Será possível assistir três cenas curtas de palhaços, em diferentes situações. Para entrada no teatro é necessário chegar com antecedência para a retirada das senhas que serão entregues às 16:30h.

De forma simultânea, na área externa do teatro, outras formas de expressões artísticas serão apresentadas ao público, tais como shows, danças, performances, oficinas , feira de artesanato e mais exposições de arte. Os shows estão marcados para ter início às 16h com uma batalha de rap e dança urbana com o grupo Udi. Crew Battle. Artistas de diferentes gêneros musicais animarão o palco do evento à partir das 18h, entre eles, Artur Xará/ Woody / Tom da Corte ,Cachalote Fuzz, Black Jack 21, Trio Sucupira, Sou mais Batera, Rubens Simarro e outros.

Entre um show e outro, o palco da Virada será invadido por apresentações de danças tribais, jazz, hip-hop, além de performances artísticas. “O evento tem atrações de diferentes estilos justamente para agradar todo público e mostrar como a arte é capaz de ser expressada de forma sonora, assim como na expressão corporal”, explica Antônia.

A área externa do Teatro Municipal também será o espaço para a maior feira de artesanato e design criativo da região, com mais de 70 expositores de diversos segmentos. A partir das 16h, os artesãos irão expor seus trabalhos e será possível adquirir artesanatos clássicos, figura criativa, acessórios, artigos religiosos, plantas frutíferas e suculentas, bordados manuais, moda afro, artigos para bebê e muitas outras peças a preços acessíveis. Além disso, diversas peças de roupas estarão sendo vendidas nos brechós infantil e adulto, com preços a partir de R$5.

A arte também estará presente na área externa do Teatro com os projetos: “Contém Arte 2018”, um container com exposições de artes e a Urban Sketchers, exposição com desenhos, pinturas e fotografias de espaços urbanos .

Um evento para passar o dia inteiro imerso na cultura pede, também, um bom festival gastronômico. Uma praça de alimentação, com mesas e cadeiras, será montada na área externa e atenderá aos mais variados gostos culinários.

Viradinha kids

A criançada tem espaço garantido na Virada Cultural, com programação feita especialmente para elas. Com atividades começando

a partir das 14h, o evento proporcionará momentos de lazer e cultura para os pequenos, em uma verdadeira imersão no mundo das artes, em suas mais variadas formas. Na programação da Viradinha Kids, a diversão fica por conta da apresentação do Stripulia e Cia, com a peça “A hora do riso”, o Grupo de teatro NO MI, com o espetáculo infantil “Uma Aventura Dengosa” e a apresentação da Orquestra Instituto Alexa.

As apresentações têm classificação livre com indicação para crianças a partir de quatro anos, e serão realizadas na parte interna do teatro. A entrada é gratuita e para garantir a participação das crianças nas atividades é preciso retirar a senha, que será entregue a partir das 13h30, na porta do Teatro Municipal.

A Viradinha Kids tem o incentivo do Ministério da Cultura, o patrocínio do Bianco e Azulim e conta com o apoio do Colégio Pirlimpimpim São Paschoal.

O evento é uma realização da Viva Marketing Eventos e Cultura e do Uberlândia Convention & Visitors Bureau, com o incentivo da Uberlândia Refrescos por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A Virada conta ainda com os patrocínios: Instituto Alexa, Bianco, Azulim, Martins e Casa Thomas Jefferson, apoio do Sebrae e da Secretaria de Cultura. Outras informações na página: www.facebook.com/viradaculturaluberlandia e no site www.viradaculturaluberlandia.com.br

PROGRAMAÇÃO COMPLETA VIRADA CULTURAL UBERLÂNDIA

ÁREA INTERNA

VIRADINHA KIDS

– 14h: A Hora do Riso – Stripulia & Cia

– 14h30: Uma Aventura Dengosa – Teatro No Mi

– 15h: Orquestra Alexa + homenagem

14h às 22h00: Exposição “Irá” por Coletiva Mexerica.

ESPAÇO LITERÁRIO

14h30 – LUCAS VEIGA | POESIA E SOLIDÃO: O AMOR IN VERSO

15h – Ivoneide Maria | Lançamento do livro infantil “O gato espacial”

17h – Fernando Borma | Performance “301”

17h30 – Arthur Iraçu | Sonhar e pegar contos no xamanismo A’wuê Xavante

19h – Mônica cunha | Crônicas com Mônica Cunha

19h30 – Renata Correa convida: Felippe Barbosa e Manu costa | Caminhos, formas de publicação e dicas de escrita.

20h30 – Marilda Coelho | Você já teve depressão ou conhece quem já teve? Venha conversar com Marilda Coelho.

ADEVIUDI | Exposição de livros em Braile

TEATRO

17h: CABARÉ SÓ – CENAS CURTAS DE PALHAÇOS

ÁREA EXTERNA

OFICINAS

16h às 17h30: Acessórios com materiais recicláveis | ADVEM

16h às 17h30: Oficina de bordado | Clube Bordô

17h40 às 19h10: Possibilidades Plásticas Através da Linguagem | Bruno Alves

18h10 às 20h40: Oficina Experimental de Argila | Vazin Cerâmica

19h às 20h: Fotografia com Smartphone | Mauro Marques (área interna do teatro)

19h20 às 20h50: Workshop de escrita criativa à partir da observação | Iliacool

SHOWS

16h: Udi Crew Battle | Batalha de Rap e danças urbanas

17h: DJ Adriel – Palco Coca Cola

18h: Sou Mais Batera

18h45: Cachallotte Fuzz

19h30: Arthur Xará convida Woody e Tom da Corte

20h45: Black Jack 21

22h: Trio Sucupira

23h: Rubens Simarro

DANÇAS / PERFORMANCES

16h às 23h

Cris Cabral Cia. de Dança

Studio de Danças Orientais – Thássia Camilla

Escola de Dança Malu Vidal

Carol Mahashakty – Dança Tribal

Conservatório Estadual De Música Cora Pavan Capparelli – Projeto Musópera

Carol Vaz – Performance Sattivica

Grupo Berros (Mara Leal) – Reperformance da obra Esther Ferrer

ARTESANATO

16h às 23h: Mais de 70 expositores de artesanato e design criativo.

GASTRONOMIA

16h às 23h: Festival Gastronômico

Restaurantes e food trucks participantes: Domino’s, Frango Frites, Marlão Restaurante, Arena México, Salim Food Truck, Primo Burger, Fish Truck, Espetaria, Brutus Burger, Uai Coxinhas, Los Palocos, Motor’s Churros e Q’Delis Palha Italiana.

ARTES VISUAIS

– Contém Arte 2018 | Container com exposições de artes

– Urban Skethers – desenhos, pinturas e fotografias do espaço urbano.