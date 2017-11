Felipe Neto, o rei do Youtube, se apresenta em Uberlândia – InSide com Marina Caixeta

A Inside desta semana está recheadíssima de coisa boa! Confira:

YOUTUBER EM UBERLÂNDIA

No dia 17 de dezembro, Uberlândia recebe o humorista Felipe Neto, em apresentação única no Center Convention, às 17h. Felipe Neto, 29 anos, sempre chega ao teatro inovando, e dessa vez, com a nova turnê, ele traz aos palcos uma interação ímpar com o seu público revolucionando ainda mais por meio do seu novo aplicativo que em menos de 24 horas de lançado já foi mais baixado que o Whatsapp.

CONGRESSO DA JUVENTUDE

No dia 23 de novembro, o representante do MBL – Movimento Brasil Livre – Kim Kataguiri e o idealizador do ‘Mamãe Falei’, Arthur do Val, estarão presentes em Uberlândia para um grande evento para estudantes da rede pública da cidade. O Congresso da Juventude irá debater política com os alunos de uma forma saudável e esclarecedora.

PEQUENOS CINEASTAS

A partir de hoje (16/11), Uberlândia recebe uma mostra muito especial de sete curtas-metragens, produzidos ao longo deste ano por 120 crianças e adolescentes de 08 a 16 anos que vivem na região leste da cidade, nos bairros Alvorada, Morumbi, Joana Darc, Dom Almir, Celebridade, Prosperidade, São Francisco, Jardim Ipanema, Jardim Sucupira e Aclimação. Informações sobre datas e locais no telefone (34) 3216-6146.

NOVIDADE

Uberlândia se prepara para receber um novo conceito de aprender inglês. A Casa Thomas Jefferson é um centro educacional e cultural que promove o intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos. A Thomas, como é conhecida, é um Centro Binacional de ensino da língua inglesa reconhecido por sua excelência pela Embaixada dos Estados Unidos. As matrículas já estão sendo feitas no Shopping Village Altamira – Bairro Jardim Altamira, Av. Nicomedes Alves Santos, 1127 Loja 07 de 9hs às 19hs. A unidade funcionará a partir da segunda quinzena de janeiro de 2018 na Rua Otilia Souza nº 75 – Bairro Morada da Colina.

PARABÉNS

A farmacêutica Élida Martins completou mais um ano de vida nesta semana. Parabéns e sucesso!

PARABÉNS II

A jornalista Cris Gois também comemora mais uma primavera nesta semana. Felicidades!

COMPETÊNCIA

A competente e jovem esteticista, Leidiana Pereira.