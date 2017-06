Feira de Produtos Rurais acontece nesta quarta-feira (14)

A tradicional Feira de Produtos Rurais, que acontece amanhã (14), traz à Praça Cívica quitutes do campo produzidos por comunidades da região. Pães, doces, licores, queijos, hortaliças e verduras são comercializados de 10h às 19h no espaço entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal.

Lançada em 2007 pela Prefeitura de Uberlândia, com organização da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos, a Feira de Produtos Rurais tem como objetivo valorizar a agroindústria familiar e proporcionar uma alternativa a mais de geração de renda aos produtores da região.

Serviço:

O quê: Feira de Produtos Rurais

Quando: Quarta-feira (14), das 10h às 19h

Onde: Praça Cívica – Centro Administrativo Municipal – Avenida Anselmo Alves dos Santos, 600, bairro Santa Mônica

secom