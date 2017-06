FADECIT se destaca na área da educação a distância

Dados divulgados pelo Censo EAD Brasil 2015, realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), demonstram que a educação a distância é um dos segmentos que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. De acordo com a pesquisa, cujos resultados foram publicados no “Relatório Analítico de Aprendizagem a Distância no Brasil”, o número de matrículas em cursos livres a distância subiu de 2.872.383 alunos em 2014 no país para 3.940.891 em 2015.

Desde 2009, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (FADECIT) vem trabalhando no gerenciamento de cursos a distância, por meio de convênios com diversas instituições. A Fundação gerenciou a segunda maior rede corporativa do Brasil na área de educação a distância, tendo realizado cerca de 90 cursos de extensão em diversas áreas, entre elas saúde, educação e segurança. Por meio das parcerias, a FADECIT qualifica, capacita e desenvolve projetos pedagógicos, objetos de aprendizagem e soluções completas de conteúdo para o ensino a distância.

A Fundação conta com uma excelente estrutura tecnológica para o gerenciamento dos cursos: servidores de alta performance, link de acesso aos servidores com banda ilimitada, câmeras profissionais para gravação de vídeo-aula em full HD, sistema com alta capacidade de armazenamento, transmissão on-line com um ou mais professores, ambiente virtual de aprendizagem e sistema responsivo, com todas as funcionalidades em dispositivos móveis, como celulares e tablets.

Além da infraestrutura na área tecnológica, a FADECIT conta com um diferencial: a estrutura física, na qual podem ser realizadas atividades presenciais. A Fundação, instalada no Vetor Norte de Belo Horizonte, às margens da avenida Cristiano Machado e próximo à Cidade Administrativa, possui salas de aula com capacidade para até 25 pessoas (equipadas com WiFi), salas de estudos em grupo e de apoio com capacidade de 14 computadores, estúdio para gravação de vídeo-aula e transmissão on-line com um ou mais professores e auditório com capacidade para 300 pessoas.

A gerente de Desenvolvimento da FADECIT, Jacqueline Ávila, ressaltou a importância do crescimento da educação a distância no país. “O Brasil está passando por uma fase de consolidação da educação a distância, e dados do Ministério da Educação provam isso: um a cada cinco alunos de graduação no país ingressa em um curso on-line.No contexto das sociedades atuais, a educação a distância surge como uma modalidade de educação que pode possibilitar formas diferentes de ver o mundo, de ensinar e aprender. Estamos caminhando para a formação de um novo aluno que pensa através de imagens em movimento, em mundos virtuais”, comentou.

Interessados em desenvolver parcerias com a FADECIT na área de educação a distância devem entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento da Fundação, pelo telefone (31) 3319-8700 ou pelo e-mail jacquelineavila@fadecit.org.

A Fundação

Criada em 1996 com o objetivo de apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),a FADECIT também trabalha na prestação de serviços à sociedade na gestão de recursos de projetos de interesse público ou coletivo e no desenvolvimento de projetos inovadores em diversas regiões de Minas Gerais. A FADECIT mantém importantes parcerias com instituições e órgãos públicos, entre os quais prefeituras, associações, secretarias, institutos e outras fundações.

Saiba mais sobre a Fundação: www.fadecit.org