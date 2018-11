O Facebook saiu do ar no Brasil na tarde desta segunda-feira (12). Ao tentar acessar a plataforma com login e senha, usuários se deparavam com a seguinte mensagem:

“Desculpe, algo deu errado. Estamos trabalhando nisso e vamos consertar assim que pudermos”.

Até o momento, não há informações do que poderia ter causado a interrupção do serviço.