Ex-ministro da Fazenda estará na abertura da Femec 2017

Mailson da Nóbrega fará palestra, dia 22 de março, às 10 horas, sobre atual cenário econômico brasileiro

O Sindicato Rural de Uberlândia espera receber mais de 40 mil produtores rurais na próxima edição da Femec, que acontecerá de 22 a 25 de março de 2017, das 8h00 às 20h00, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia-Mg. O ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, estará presente no dia da abertura do evento, na quarta-feira, dia 22 de março, para apresentar, às 10h00, no Thattersall de Elite a palestra “Perspectiva da economia brasileira”. A Femec oferecerá entrada e estacionamento gratuitos para visitantes e expositores de sua 6ª edição.

O evento concentrará em sua área de estandes, representantes da indústria de máquinas, equipamentos, implementos, insumos agrícolas e veículos que praticarão preços de feira (valores abaixo da tabela praticada nas lojas) no período da Femec. A presença de instituições financeiras, públicas e privadas, garantirá ainda oferta de linhas de crédito para financiamentos.

A Femec terá também programa de palestras, Ferirão de Cavalos, Expoinel, feira de touros Pró-Genética e uma prova solidária de 3 Tambores.

Femec terá competição equestre com renda doada para a AACD

A Associação dos Cavaleiros do Camaru (ACC) promoverá, no dia 25 de março, durante a Femec 2017, a 1ª Prova Tambor Solidário ACC Sindicato Rural de Uberlândia. A competição acontecerá na pista de areia do parque Camaru, a partir das 10 horas. O evento visa arrecadar recursos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Feirão Cavalos e Cia promete oferecer bons negócios

Neste ano, a 3ª edição do Feirão Cavalos e Cia será realizada durante a Femec. O evento que foi sucesso em 2014 e 2015 promete oferecer bons negócios para produtores rurais. Nos quatro dias de feira serão ofertados 16 animais prontos para trabalho e lazer, das raças Quarto de Milha e Mangalarga Machador. A modalidade de comercialização no Feirão permite negociação direta entre vendedor e comprador, sem cobrança de comissão e com possibilidade de parcelamento. Os animais estarão disponíveis para apreciação e teste nas baias do Tatersal de Elite do parque.

Touros PO e matrizes selecionadas estarão à venda pelo Pró-Genética na Femec

A Femec se complementará com a oferta de touros PO e fêmeas selecionadas pelo Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais (Pró-Genética) que acontecerá durante a Femec. Nos dias 22, 23 e 24 de março, nos currais do tatersal convencional de leilões do parque Camaru, exemplares de raças bovinas com aptidões específicas estarão à venda. Entre eles serão disponibilizados exemplares das raças Nelore, Senepol, Guzerá, Tabapuã, entre outros.

Uberlândia será uma das dez cidades brasileiras a receber etapa da Expoinel

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) confirmou a realização de mais uma etapa da Expoinel, maior evento da raça Nelore no país, durante a Femec, em parceria com o Sindicato Rural de Uberlândia, Nelore Minas e Associação dos Criadores de Nelore do Triângulo Mineiro (ACNTM). Em 2016, a feira recebeu cerca de 360 animais da raça. O Grande Campeão na ocasião foi o touro ‘Talento FIV do Bony’, de propriedade da Agropecuária Vila dos Pinheiros, em Salto-SP. A exposição é homologada pela ACNB e contará pontos para o ranking nacional. Uberlândia está entre as dez cidades brasileiras que receberão etapas da Expoinel.

Campos demonstrativos receberam plantio de milho e soja para a Femec

Sucesso no ano passado, a Femec 2017, apresentará novamente, de forma prática, a aplicação da tecnologia em sementes de soja e milho, além de defensivos nos campos demonstrativos, que foram preparados para plantio no início de dezembro do ano passado. O projeto possibilitará que agricultores conheçam opções de sementes de diferentes fornecedores em um mesmo local sem terem que sair da cidade. Normalmente essa tecnologia é apresentada somente em Dias de Campo, eventos restritos promovidos por empresas em propriedades rurais.

Femec 2017

O Sindicato Rural de Uberlândia realizará a Femec 2017 – Feira do Agronegócio Mineiro – de 22 a 25 de março, no Parque de Exposições Camaru, das 8h00 às 20h00. A palestra do economista e ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, marcará a abertura oficial, na quarta-feira, dia 22 de março, a partir das 8h00. O evento que oferece entrada e estacionamento gratuitos terá ainda Campos Demonstrativos de sementes de soja e milho, Prova Tambor Solidário, Expoinel, Pró-genética, Feirão Cavalos e Cia e programa gratuito de palestras. Consulte programação em www.femec.com.br