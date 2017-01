Ex-funcionário tenta matar antigo patrão após ser demitido

NATÁLIA OLIVEIRA

Um jovem de 23 anos foi baleado na manhã desta quinta-feira (19) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima era dona de um Lava-Jato e o suspeito do crime é um ex-funcionário que tinha sido demitido nesta quarta-feira (18).

A tentativa de assassinato ocorreu por volta das 6h20 na rua Sebastião Rangel. O suspeito estava em uma motocicleta quando viu a vítima e disparou os tiros. Os militares foram acionados por uma testemunha que mora na rua onde o crime ocorreu. Ela relatou ter ouvido cinco tiros e quando abriu a janela viu a vítima caída ao solo e ainda pedindo socorro.

O suspeito foi identificado, porém ainda não foi preso. Ele tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. A vítima também tem passagem por tráfico, roubo, furto, receptação e ameaça. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por desentendimento durante a demissão do funcionário.

Segundo a PM, o jovem sofreu perfurações no rosto e nas costas e foi socorrido pela polícia para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) em estado grave. Até a manhã desta quinta, ele continuava internado, na unidade hospitalar, em estado grave.