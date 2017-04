Ex-assessor da Settran sofre grave acidente na BR-365

O ex-assessor da Secretaria de Trânsito e Transportes (Settran) Onei Silvério do Amaral e a esposa, Elma Alves do Amaral, se envolveram em um grave acidente na BR-365, sentido a Patrocínio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo bateu em caminhão, cinco pessoas ficaram feridas, sendo que duas ficaram presas às ferragens. Três ocupantes do carro, entre elas Onei e a esposa, foram levadas em estado grave para o Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (PS-UFU) e as outras duas para a UAI do Bairro Tibery.[

Onei operou o braço e irá operar o fêmur. A esposa teve parada cardíaca e problemas no intestino e pâncreas, situação grave. Além disto os dois cachorros da família estavam no carro e também estão em cirurgia.

A situação das outras vítimas, não foi possível apurar os estados de saúde. O boletim do Corpo de Bombeiros ainda não foi divulgado.