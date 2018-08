Eventos gratuitos e abertos ao público fazem parte da programação do CITIES 2018

A organização do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade – CITIES, anuncia atividades gratuitas. No ano passado, cerca de 5 mil pessoas interessadas nos assuntos tema do evento marcaram presença. O evento acontece de 27 a 30 de agosto, na Casa Garcia, em Uberlândia.

EVENTOS GRATUITOS

27/08 – 19h: Palestra Magna – Gill Giardelli

A abertura do evento conta com os conhecimentos de Gill Giardelli, estudioso de inovação e Economia Digital, web ativista, difusor de conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa e estudos do futuro, além de ser pioneiro na criação de cursos no Brasil sobre o universo digital. O tema da palestra do especialista é “A Inovação radical e o empreendedorismo – Oportunidade, liderança e lucratividade em tempos de crise”. Para participar, basta fazer a inscrição pelo site www.citiesbrasil.com .

28/08 – Dia todo – Rodada Internacional para a Educação:

No segundo dia de evento, a Universidade Federal de Uberlândia organiza a Rodada Internacional para Educação e Pesquisa com Embaixadas, Consulados e Câmaras de Comércio. Cerca de representantes dos países Austrália, Canadá, Portugal, Chile, Dinamarca, Reino Unido e Suíça países participarão do evento. Os interessados precisam agendar os encontros enviando e-mail até a próxima quinta-feira (23/08) paraadminist@intelecto.ufu.br, com o país e o horário de preferência. Os pesquisadores terão até meia hora para conversar com o representante de cada país.

28 e 29/08 – Dia todo – Mostra de Inovação:

Acontece também a Mostra de Inovação, com projetos inovadores de startups, universidades e empresas de base tecnológica que apresentem produtos ou soluções para os setores prioritários. Cinco trabalhos da UFU estão inscritos na Mostra de Inovação, que apresenta projetos inovadores de startups, universidades e empresas de base tecnológica que tenham produtos ou soluções para os setores prioritários, como educação.

29/08 – Dia todo – Like a Boss

O Desafio Like a Boss, que cria conexão entre sturtups e investidores, é um evento realizado pelo Sebrae em parceria com o UberHub – ecossistema de inovação de Uberlândia. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site www.citiesbrasil.com .

De 28 a 30/08 – Espaço Kids

As crianças também terão seu momento de aprendizado e diversão todos os dias, na área externa do CITIES 2018. A Casa Thomas Jefferson fará uma oficina Maker e a Super Geeks vem com duas oficinas: uma de Robótica do Carro e outra sobre Sensor de Cores. Acompanhe os horários e detalhes para inscrever seu (sua) filho (a) no www.citiesbrasil.com .

Sobre o CITIES:

O CITIES é o Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade, considerado um dos principais eventos de assuntos tech do país, com dezenas atividades, exposições, workshops e palestras de experts, intelectuais e especialistas em assuntos afins ao empreendedorismo, inovação e tecnologia. O evento, que acontece uma vez por ano, é uma realização da FIEMG, Grupo Algar, Sebrae, Universidade Federal de Uberlândia-UFU, Faculdade UNA / HSM e Prefeitura de Uberlândia, em parceria com órgãos e organizações de gestão pública e fomento do desenvolvimento da pesquisa.

About CITIES:

CITIES is the International Congress on Technology, Innovation, Entrepreneurship and Sustainability; it is considered one of the main events on technology questions in the country, with dozens of activities, exhibitions, workshops and lectures by experts in subjects related to entrepreneurship, innovation and technology. The event, which is held once a year, is realized by FIEMG, Algar Group, Sebrae, Federal University of Uberlândia – UFU, UNA College / HSM and Uberlândia City Hall in partnership with organs and organizations of public management and promotion of research development.