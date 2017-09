Evento gratuito falará sobre regulamentação de transporte e gestão de riscos, em Uberlândia-MG

Pela primeira vez, em Uberlândia-MG, a empresa Latu – associada da i9 (entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento de inovação e tecnologia do Triângulo Mineiro), o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas – Settrim e a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia – Aciub realizarão o “1º Painel Latu” com foco na regulamentação do transporte e gestão de riscos. O evento está programado para o dia 20 de setembro, de 8 às 12 horas, no auditório da Aciub localizado na Avenida Vasconcelos Costa, 1500. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, até um dia antes do evento (19/09), pela internet.

A programação conta com duas palestras e um painel de debates. Os temas explorados serão: “Futuro da Regulamentação do Transporte de Carga”, que será conduzido pelo diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Marcelo Vinaud Prado, e “Eficiência e Custo na Gestão de Riscos” com o CTO da empresa de GUEP Tecnologia, Rodnei Botosso.

“Nós fizemos questão de convidar os mais relevantes especialistas em transporte para participarem do evento, que será uma ótima oportunidade para tomadores de decisão em transportadoras de carga, autoridades locais e executivos de grandes empresas se atualizarem e agregarem valor aos seus negócios”, informa o diretor da Latu e um dos organizadores do evento, Marcos Caixeta Valim.

Para o evento são esperados 120 participantes. “As inscrições são limitadas, por isso, é importante que os interessados se inscrevam o quanto antes para garantirem a participação”, sugere Marcos Caixeta.

Serviço:

O quê: 1º Painel Latu

Quando: 20 de setembro de 2017.

Onde: Auditório Aciub – Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Av. Vasconcelos Costa, 1500. Uberlândia-MG.

Saiba mais sobre horários e programação do evento:

>> Programação Painel Latu <<