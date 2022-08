estrutura hierárquica de uma Clínica Médica Gratuita dependerá de múltiplos fatores

incluindo, mas não se limitando ao grau de envolvimento do diretor

médico da Clínica/diretor da Clínica; habilidades de voluntários e funcionários; e

o orçamento da Clínica. Independentemente da estrutura hierárquica, os

funcionários e voluntários da Clínica são responsáveis por garantir a

continuidade do atendimento e a eficiência no funcionamento da Clínica. Uma

estrutura de exemplo para uma estrutura hierárquica pode incluir o conselho de

administração, o diretor médico, o diretor executivo, voluntários da clínica,

gerente da clínica/escritório, recepcionista/equipe do consultório e um assistente

médico. Outros cargos podem incluir um diretor de enfermagem, um

diretor/gerente de treinamento e um coordenador de intérpretes, dependendo da

demografia da comunidade.

A Clínica Médica Gratuita conta fortemente com sua equipe administrativa para

garantir a operação eficiente do dia-a-dia da Clínica, desde o agendamento de

consultas aos pacientes até o monitoramento do estoque de suprimentos e

supervisão de funcionários administrativos pagos e voluntários. No que diz

respeito aos aspectos clínicos da Clínica, não é incomum que o diretor médico

trabalhe. As Clínicas Livres continuam sendo uma das únicas prestadoras de

saúde do país a prestar serviços essenciais de saúde, independentemente da

capacidade do paciente de pagar com o diretor executivo para garantir que a

Clínica esteja cumprindo suas missões de caridade.

Além disso, recrutar e supervisionar funcionários qualificados e voluntários que

irão manter os padrões de atendimento são muitas vezes de responsabilidade

