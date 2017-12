Estádio Parque do Sabiá recebe ‘Futebol Contra a Fome’ na terça (26)

O Estádio Parque do Sabiá recebe na próxima terça-feira (26), a partir das 19h, a 17ª edição do Futebol Contra a Fome. Organizado pelos irmãos Alexandre e Fernando Pires, o evento reúne grandes estrelas do esporte e da televisão brasileira com o objetivo de arrecadar alimentos que serão doados para instituições de Uberlândia e região. Os portões do estádio serão abertos às 17h e haverá esquema especial de ônibus, saindo dos terminais Central a Santa Luzia a partir das 16h.

De acordo com a organização do evento, estão confirmados Neymar Jr., Roberto Carlos, Amaral, Junior Baiano, Rafinha, Júnior Baiano, Denilson, Michel Bastos, Pedrinho, Robinho, Nenê, Daniel Alves, Dante, Lucas Lima, Gabriel Medina, Fred Desimpedidos, Leizinho (Turma do Pagode), Pinha (Exaltasamba), entre outros.

“Em 2016 tivemos recorde de público, com 32 mil torcedores, e também de arrecadação, com mais de 70 toneladas de alimentos recebidos. Esperamos superar esses números”, disse Fernando Pires.

Ingressos

Os ingressos para assistir ao jogo podem ser adquiridos nos supermercados da Rede Smart na troca de três quilos de alimentos não perecíveis. Os donos de cadeiras cativas devem adotar o mesmo procedimento e ao chegar ao estádio, devem se dirigir ao portão 13 e apresentar o ingresso e a carteirinha de proprietário.

“Este é um evento importante, que mobiliza milhares de pessoas, seja para assistir ao jogo ou trabalhar. O Estádio Parque do Sabiá oferece todas as condições para a realização de eventos como este. Com certeza será uma grande festa nas arquibancadas e também no gramado”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel).

Trânsito e transporte

A Prefeitura de Uberlândia, através da Settran colocará linhas especiais de ônibus, a partir das 16h. Do Terminal Central para o estádio haverá seis veículos em intervalos de 10 minutos, das linhas S 906, S 907 e S 908. No Terminal Santa Luzia, os intervalos serão de 15 minutos para a linha S 917. Após o jogo, haverá ônibus do estádio para os terminais Central e Santa Luzia.

Para organizar e garantir a fluidez no transito, nas ruas e avenidas próximas ao estádio, a Settran contará o apoio de agentes, que farão as interdições rotineiras e darão as orientações necessárias ao público que participará do evento.

Entidades beneficiadas

Todos os alimentos são doados para instituições de Uberlândia e região previamente cadastradas. No último ano, quase 80 entidades foram beneficiadas.

SECOM