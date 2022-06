Esses folículos morrem e nenhum cabelo novo cresce em seu lugar.

Um estudoFonte confiável descobriram que a maioria das pessoas

que se submeteram a FUE usando pelos do corpo ou da barba

combinados com os cabelos do couro cabeludo ficaram satisfeitas

com os resultados em um acompanhamento médio de 2,9 anos. Entre

79 participantes, a pontuação geral média de satisfação foi de 8,3 em

10.

As descobertas de outro estudo Fonte confiável sugerem que o uso de

terapia de plasma rico em plaquetas (PRP) com FUE aumenta o

sucesso dos transplantes capilares FUE. Todos os participantes do

grupo PRP tiveram mais de 75% de crescimento capilar após 6

meses. Eles tiveram melhorias mais rápidas na densidade do cabelo e

na recuperação da pele do que os do grupo sem PRP. Na maioria dos

casos, uma pessoa terá cabelos mais grossos após um transplante

capilar bem-sucedido. No entanto, eles podem continuar a apresentar

queda e queda de cabelo após o procedimento, o que pode dar ao

cabelo uma aparência não natural ou irregular. Para resultados mais

duradouros, as pessoas podem precisar de transplantes de

acompanhamento.

De acordo com a ASPS , há uma chance de que alguns dos folículos

capilares transplantados não “peguem”. Dr Daniel Dourado transplante de barba