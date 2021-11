Essas técnicas avançadas podem realmente mudar a vida de muitos

A restauração capilar e os transplantes são um método de sucesso para

restaurar a queda de cabelo ou a queda de cabelo, e os efeitos podem deixá-lo

radiante com confiança. E os resultados naturais permitem o crescimento futuro

do cabelo por toda a vida.

No DHI Manchester , nossos implantes capilares e procedimentos de

restauração atingem uma taxa média de sobrevivência do folículo de 97%. Se

você fez um transplante de cabelo recentemente, pode descobrir que ainda

está se adaptando ao seu novo visual e não saber exatamente como pentear o

cabelo.

Se você está lutando por ideias de penteados, compilamos uma lista de

diferentes estilos de cabelo e como modelar seu cabelo após um transplante de

cabelo (você deve sempre esperar pelo menos 3 ou 4 semanas antes de

cortar o cabelo ):

Este estilo de cabelo é muito simples de manter e se adapta perfeitamente ao

formato do rosto. Se você deixou seu cabelo crescer, pode criar um visual

bagunçado na parte superior, o que pode fazer com que seu transplante de

cabelo pareça ainda mais natural e