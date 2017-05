Esquema entre prefeituras de MG e escritórios de advocacia, movimentaram R$ 1,5 milhão

Na manhã desta quarta-feira (24), o Ministério Público Estadual (MPE) convocou a imprensa para falar sobre a Operação Isonomia. Por cerca de uma hora, os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Adriano Bozola e Daniel Marotta detalharam como funcionava o esquema de negociações envolvendo prefeituras e escritórios de advocacia.

As negociações envolveram seis prefeituras da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. O esquema funcionava da seguinte forma, o escritório de advocacia Ribeiro Silva Advogados Associados, através de pessoas ligadas a agentes políticos e ampla presença em Prefeituras, indicou o escritório Costa Neves, para a excussão e prestação de serviços de compensação de créditos tributários. Com isso, o escritório Ribeiro Silva Advogados recebia 50% de toda prestação de serviços executada pela Costa Neves sem sair de Uberlândia.

Segundo os promotores, esse ato cometido pelo escritório caracteriza crime de tráfico de influência, onde o escritório Ribeiro e Silva intermediava com as prefeitura contratações com dispensa de licitação para prestação de serviços advocatícios. A investigação também conseguiu apurar que alguns prefeitos cobraram propinas pelas negociações. O valor total adquirido pelos escritórios por meio do esquema foi em torno de R$ 1,5 milhão.

O grupo de investigação revelou ainda que a influência da Ribeiro Silva, a Costa Neves foi contratada para prestar serviços para os municípios de Abadia dos Dourados, Canápolis, Centralina, Carmo do Paranaíba, Presidente Olegário e Perdizes.

Na operação foram apreendidos vários documentos, computadores e aparelhos celulares nos dois escritórios que agora serão periciados pelos investigadores do Gaeco.

Os pagamentos feitos da Costa Neves para a Ribeiro Silva foram por meio de cheques, sacados na boca do caixa, totalizando cerca de R$ 500 mil. Nesta ação o MPE apresentou oito denuncias, sendo elas: formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência.