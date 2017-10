Espumante brasileiro de R$ 43 é eleito o quinto melhor do mundo

O espumante brasileiro Casa Perini Moscatel, vendido pela empresa homônima a R$ 43,50, foi eleito o quinto melhor vinho do mundo em 2017. A seleção foi feita pelo WRW&S (Ranking Mundial de Vinhos e Bebidas Alcoólicas, na sigla em inglês), que é organizado pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores (WAWWJ).

O ranking avalia as bebidas baseado em concursos internacionais de vinhos. Segundo o site da WRW&S, foram avaliados mais de 700 mil vinhos na última edição, que avaliou itens como a importância dos concursos e a colocação do vinho na premiação.