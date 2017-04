Escolinha de vôlei no Canaã terá início na próxima semana

Na próxima terça-feira (2) começam as aulas da iniciação esportiva em vôlei no poliesportivo do bairro Canaã. Mais de 100 crianças e adolescentes já estão matriculados na escolinha oferecida pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e a expectativa é que este número dobre até o fim do primeiro semestre. A atividade também é oferecida nos polis Luizote, Tancredo, Roosevelt e Lagoinha. Ao todo, 300 alunos participam dessas atividades.

De acordo com o diretor-geral da Futel, Silvio Soares dos Santos, o programa de iniciação esportiva da fundação está em constante expansão. “Hoje existem 3.750 vagas abertas a crianças e jovens de 7 a 17 anos. Queremos que este número chegue a quatro mil até o final de 2017. A proposta é ampliar não só o número de vagas de cada modalidade, bem como a quantidade de esportes e locais em que são oferecidos”, explicou.

Simultaneamente, o trabalho de recuperação e restauração dos poliesportivos continua. “As instalações do São Jorge, Roosevelt, Patrimônio e Planalto passaram por manutenção. Em junho será a vez do próprio Canaã ser revitalizado para atender ainda melhor a população”, conta o diretor-geral. Além dessas ações, as instalações recebem, permanentemente, cuidados como a roçagem e limpeza.

Como se matricular

Vale lembrar que para fazer a matrícula, é preciso ir ao poliesportivo de interesse portando documentos pessoais da criança ou adolescente (original e cópia ou apenas xerox autenticada), comprovante de endereço, atestado médico, atestado escolar e uma foto 3×4. Os dias e horários das aulas variam de acordo com o local e a modalidade esportiva escolhida. As atividades são gratuitas, abertas a comunidade e ainda possuem vagas disponíveis.

Confira locais e modalidades oferecidas:

Poli Santa Luzia: futebol/atletismo

Poli São Jorge: karatê/lutas/futebol/atletismo

Poli S. Pereira: futebol/atletismo

Poli Tancredo: futebol/futsal/vôlei

Poli Tocantins: futebol/judô/atletismo

Poli Luizote: basquete/vôlei/karatê/futsal/futebol

Poli Mansour: futebol/atletismo/natação

Poli J. Brasília: judô/futebol/atletismo

Lagoinha: basquete/vôlei/judô/lutas

Poli D. Zulmira: futebol/atletismo

Poli C. Pereira: futebol/atletismo

Poli Canaã : vôlei/futebol

Poli Roosevelt: futebol/futsal/vôlei/natação

Jardim América: futebol/atletismo

CEU Shopping Park: futsal

Parque do Sabiá: futebol/vôlei de praia/natação/rugby

