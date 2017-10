Escolha de presentes infantis deve ser feita com cautela

Carrinhos, bonecas, bicicletas, jogos e outros brinquedos fazem a alegria dos pequenos em outubro. Como se não bastasse ser um dos dias mais aguardados pelas crianças, o dia 12 deste mês é a quinta data do ano que mais movimenta o mercado brasileiro. Contudo, mais do que agradar, é importante que a compra dos presentes infantis seja feita com garantia de segurança e qualidade.

Atenta a estes detalhes, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) elaborou uma série de orientações para que a escolha certa seja feita no Dia das Crianças.

Dicas do Procon

Antes da compra

– Escolher o brinquedo adequado para a idade da criança;

– Ver o que diz a embalagem e certificar se confere com o divulgado;

– Origem, normas e especificações existem para garantir a segurança. Verifique se há selo do Inmetro na embalagem. A aquisição de brinquedos falsificados ou importados de maneira ilegal é extremamente arriscada, uma vez que o item não passou pelo Órgão Certificador para ser inspecionado ou testado de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT;

– Visualizar indícios que possam causar males de qualquer natureza à criança. Exemplos: brinquedos que causem cortes, pontiagudos, inflamáveis, movidos à energia elétrica, vidros perigosos, produtos químicos prejudiciais e outros;

– Atenção quanto à composição do material empregado na fabricação do brinquedo. A nota é relevante tendo em vista a manifestação de reações alérgicas que podem apresentar em função do material empregado (látex e polietilenos, por exemplo);

– É aconselhável observar em que fase do desenvolvimento físico encontra-se a criança; limitando-a, de certa forma, na própria loja, a fazer a sua escolha. Evite brinquedos que a impossibilitem de brincar adequadamente;

– Se for um brinquedo eletrônico, peça ao vendedor que coloque o produto para funcionar na sua presença, para certificar-se que o mesmo está funcionando corretamente. Confira o consumo de energia e a voltagem, assim como a relação de empresas que prestam assistência técnica autorizada;

– Exija nota fiscal, o manual de instruções (em português) e o certificado de garantia;

Na hora da compra

– O consumidor deve estar atento aos produtos em exposição. Todos os itens devem apresentar seus preços de forma clara e completa. No parcelamento, o bem deve conter os preços: o total a vista, parcelado e taxa juros;

– Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial (por telefone, em domicílio, telemarketing, catálogos, internet, etc), é importante exigir o comprovante da data de entrega combinada. O prazo de desistência da compra, nesses casos, é de sete dias da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Para maior segurança, o consumidor deve efetuar o cancelamento por escrito;

– No ato da entrega, o consumidor só deverá assinar o recebimento do bem após examinar as condições da mercadoria. Havendo irregularidades, estas devem ser relacionadas no próprio documento, justificando assim o não recebimento;

– Reflita sobre a real necessidade em presentear as crianças com produtos cosméticos infantis. Caso entenda que elas possam brincar com maquiagens, esmaltes e outros produtos, lembre-se: existem itens específicos para essa faixa etária e que são devidamente regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As maquiagens devem ser facilmente removidas da pele apenas com o uso de água (as destinadas a bonecas não podem ser utilizadas em crianças). Existem esmaltes específicos para crianças e que são feitos à base de água, não necessitando do uso de acetonas para retirar o produto.

Caso suspeite de alguma irregularidade ou tenha dúvidas, você pode procurar o Procon pelo 151 ou (34) 3291-1600 na avenida Afonso Pena, 1612, bairro Aparecida.

