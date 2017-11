Escola Cidade da Música abre inscrições para 2018

Estão abertas as inscrições para preenchimento de vagas e cadastro de lista de espera para o ano de 2018 na Escola Municipal Cidade da Música, mantida pela Secretaria Municipal de Educação. Os procedimentos começaram nesta segunda-feira (6) e podem ser feitos até às 23 horas do dia 17 deste mês, via internet, pelo endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br, no link “Inscrição Escolar 2018”. A inscrição não garante a vaga e não tem validade como matrícula. Os interessados podem escolher entre os cursos de violão, teclado, viola caipira, flauta doce, musicalização infantil, canto coral, guitarra, percussão e desenho.

A Instrução Normativa SME 005, que estabelece as normas para as inscrições, foi publicada no Diário Oficial do Município, edição 5.250, de 3 de novembro. Segundo o documento, o procedimento deve ser feito pelos pais ou responsáveis por alunos menores de 18 anos de idade ou pelo próprio candidato maior de 18 anos. Os documentos necessários são carteira de identidade, de Habilitação, de Trabalho, de Conselho de Classe ou certidão de nascimento ou de casamento. Também são exigidos CPF dos responsáveis (para candidatos menores de 18 anos) ou do próprio pretendente, comprovante de endereço atual, cartão de vacina atualizado, informações do curso pretendido e turno desejado, entre outros dados.

A seleção e classificação dos candidatos será feita por sorteio público no dia 28 de novembro, às 16h, na Escola Municipal Cidade da Música, situada na rua das Juritis, 1.315, bairro Cidade Martins. O resultado será divulgado no dia 4 de dezembro e as matrículas serão feitas entre 11 e 15 de dezembro.

Para mais informações, acesse a Instrução Normativa SME 005, publicada no Diário Oficial do Município, edição 5.250, de 03 de novembro.

SECOM