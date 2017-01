Equipes da Prefeitura visitam imóvel que desabou no Centro

Empenhada em garantir a segurança da população, a Prefeitura de Uberlândia agiu rápido, na tarde desta segunda-feira (23), para conter contratempos que poderiam surgir em função do desabamento de um imóvel particular em obras na avenida Floriano Peixoto, número 1.190, Centro da cidade. Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), da Secretaria Municipal de Obras e da Defesa Civil estiveram no local para controlar o trânsito, recolher detritos do acidente e também para avaliar a gravidade da situação.

Os primeiros a entrar em ação foram agentes da Settran, que se deslocaram até o lugar no intuito de controlar o tráfego nas redondezas e, conseguintemente, garantir a normalidade do fluxo de veículos na região.

O trânsito precisou ser desviado para que servidores com caminhões da Secretaria de Obras pudessem recolher os detritos, e a Defesa Civil pudesse verificar o acidente de perto. Ao fim dos trabalhos, por volta dos 17h, o imóvel acabou interditado temporariamente e a situação do trânsito local foi normalizada.

Segundo avaliação preliminar da Defesa Civil, as causas do acidente no Centro podem estar relacionadas à idade do imóvel, uma vez que ele conta com materiais datados dos anos 1960. Cinco pessoas trabalhavam na reforma, mas não houve vítimas, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O imóvel passará por uma vistoria em um prazo de cinco dias.

