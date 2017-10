Equipe Futel de Ginástica Artística estreia em Torneio Nacional

Nesta semana, teve início o XXXII Torneio Nacional de Ginástica Artística, realizado no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Após os mais de 200 atletas iniciantes competirem, houve a abertura oficial do evento, que contou com a participação de representantes olímpicos da modalidade, como Arthur Zanetti, Flávia Saraiva, Diego Hypolito e Jade Barbosa. Ao longo da tarde e noite desta sexta-feira (27), a competição tem sequência nas divisões intermediário e avançado.

As representantes da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) na divisão iniciante, Carlyane Soares e Sabrina Nascimento, de 16 e 11 anos, respectivamente, desenvolveram suas séries de forma sólida. “Apesar do nervosismo comum de uma competição, sei que fui capaz de dar o meu melhor em todos os aparelhos. É claro que nem tudo é perfeito e sempre há algo para ser melhorado, mas estou muito satisfeita com a experiência”, disse Carlyane. A divulgação do resultado final e a premiação dos atletas serão feitas ainda nesta sexta (27).

Expectativa

​Gabrielly Moraes Messias respira ginástica desde os seis anos de idade. Hoje, com 15, a atleta acumula participação em inúmeros campeonatos. “Já participei de um Brasileiro e essa é a minha terceira vez no Torneio Nacional. Apesar de ter certa experiência, cada competição é diferente e única. Aprendemos muito com os ginastas mais antigos e nossa bagagem esportiva só aumenta”, explica.

Programação

Sexta-feira (27)

13h30 às 18h10 – Competição Intermediário

17h30 às 20h30 – Competição Avançado

20h30 – Premiação

Serviço

O que: Torneio Nacional de Ginástica Artística

Data: 25 a 29 de outubro

Local: Arena Carioca 3 – Parque Olímpico

