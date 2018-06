Equipe de ginástica artística da Futel é campeã do Campeonato Escolar Mineiro

Alunos da ginástica artística da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) conquistaram 47 medalhas no Campeonato Escolar Mineiro de Ginástica Artística. A competição aconteceu no último fim de semana, em Lagoa Santa. Os 27 atletas participantes competiram nos aparelhos de solo, salto e trave, voltando para casa com 28 medalhas de ouro, 5 de prata e 14 de bronze. A equipe Futel terminou a competição com a primeira colocação geral por equipes.

Segundo o professor Mário Sérgio, coordenador da modalidade, o Campeonato Escolar é um evento especialmente voltado para ginastas iniciantes. “A maioria dos meninos estava participando de uma competição oficial pela primeira vez. Muitos deles já saíram com alguma medalha e isso é gratificante. A participação como um todo superou nossas expectativas e sem dúvidas foi fundamental para que os atletas ganhassem mais experiência e ritmo”, disse.

A escolinha

A ginástica artística da Futel funciona em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e as aulas são realizadas diariamente no ginásio “G4” do campus Educação Física. Lá treinam os 146 alunos da escolinha e do alto rendimento, nas categorias pré-infantil, infantil, infanto-juvenil e juvenil.

“As aulas são ministradas por quatro professores da Futel e o atendimento é para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos”, explicou Sílvio Soares, diretor-geral da Futel. As matrículas para a iniciação no esporte estão encerradas e a previsão de abertura de novas vagas é para o segundo semestre de 2018.