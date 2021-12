Então, no final das contas, tudo se resumirá ao espaço disponível.

Adequada para academias domésticas e ambientes comerciais, a

caixa pliométrica 3 em 1 Armortech oferece três orientações fáceis de

usar de 50-60-75 cm. Sua construção resistente usa espuma densa

para conforto e durabilidade, inserções macias para prevenção de

lesões e um design antiderrapante para segurança. É adequado para

exercícios de alta frequência e facilmente ajustável quando em uso –

basta girar para alternar para a altura desejada. de regimes de

treinamento relacionados ao Crossfit. Estas bolas Armourtech V2

altamente versáteis são adequadas para trabalhos realmente

pesados, como lançamentos de paredes e batidas no chão.

https://www.lmesportes.com.br/new-fast-fly-maquina-peitoral-dorsal

Semelhante às medicine balls, com um pouco de imaginação, uma

rotina completa de exercícios pode ser formada em torno dessa única

peça do equipamento. Tudo, desde ombros, agachamentos com

pesos, arremessos e uma grande variedade de exercícios para o

core. A natureza suave das bolas de parede Armortech as torna muito

mais seguras e fáceis de pegar e controlar, em vez de bolas de

borracha menores. – seja em casa ou comercialmente – está na

escolha de equipamentos multifuncionais. Como o CrossFit usa várias

outras disciplinas, a variedade de equipamentos disponíveis é vasta.