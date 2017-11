Enchente arrasta carros e provoca estragos em Uberaba

Choveu forte em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite de segunda-feira (27), e os moradores da cidade tiveram que lidar com vários problemas provocados por enchentes, especialmente na região central. O Corpo de Bombeiros atendeu a vários chamados, sendo a maioria relacionada a pessoas ilhadas no meio da enchente em seus veículos.

Os bairros mais afeitados foram Centro, São Benedito, Fabrício, Volta Grande e Santa Maria. As vias que foram mais afetadas pela chuva e tiveram a estrutura mais comprometida foram as avenidas Santos Dumont, Guilherme Ferreira e Leopoldino de Oliveira, segundo o Corpo de Bombeiros.

Um homem ficou ferido após ser atingido por um muro de arrimo que cedeu no momento da chuva. Ele sofreu um corte na cabeça e escoriações na perna direita e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Benedito.

Uma mulher passou por apuros ao tentar não deixar a enchente levar a sua moto na avenida Santos Dumont. Felizmente, funcionários de uma academia de ginástica jogaram uma corda até ela e conseguiram salvá-la. No bairro Volta Grande, uma família e um motorista ficaram presos dentro de veículos e foram resgatados por bombeiros.

A estrutura do pilar de um prédio na rua das Acácias, no bairro Lourdes, ficou comprometida e os moradores foram orientados a sair do local.

Confira vídeos que mostram a forte enxurrada provocada pela enchente em Uberaba: