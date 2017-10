Encerramento dos Jemu acontecerá neste final de semana

Acaba neste final de semana, a 11ª edição dos Jogos das Escolas Municipais (Jemu), que teve início em agosto. Durante vários finais de semana, competições de futsal, vôlei, handebol, damas, peteca e atletismo (masculino e feminino) aconteceram entre alunos de 45 escolas municipais. Cerca de 3 mil jovens participaram do torneiro.

Neste sábado (7), acontecem as finais entre as escolas da zona urbana na Arena Sabiazinho. Ao todo, acontecerão treze competições nas modalidades vôlei, handebol e futsal (masculino e feminino) que serão realizadas durante todo o dia, a partir das 8h.

No domingo (8), será realizada a cerimônia de encerramento dos jogos, com expectativa de público entre 1500 pessoas, entre alunos, pais e responsáveis e profissionais das escolas participantes. Durante o evento, jovens de algumas escolas irão realizar apresentações culturais de dança.

Histórico

Os Jemu foram idealizados no primeiro mandato do prefeito Odelmo Leão (2005 – 2008) e sua primeira edição foi no ano de 2005, com a participação de mais de 50 escolas. Devido ao sucesso, o campeonato foi incluído no calendário esportivo escolar municipal. A expressividade alcançada fez com que os jogos se tornassem uma espécie de vitrine para técnicos esportivos de clubes da cidade e da região. As competições ainda contribuem para melhorar a socialização, o rendimento escolar e a disciplina, além de vários outros benefícios adquiridos com a prática esportiva.

Entre os objetivos dos Jemu destacam-se a promoção da continuidade curricular da disciplina de Educação Física, a realização de intercâmbios sociais entre os participantes, o incentivo da prática esportiva e o incentivo para novos talentos dos esportes, entre outros.

Confira a programação!

Futsal Masculino 01 (09 E 10 Anos)

E. M. Iracy Andrade X E. M. Sebastiana S.

Futsal Masculino 02 (11 E 12 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Carlota And.

Futsal Masculino 03 (13 E 14 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Sérgio Oliv.

Futsal Feminino 02 (11 E 12 Anos)

E. M. Afrãnio Rod. X E. M. Irmã Odélcia

Futsal Feminino 03 (13 E 14 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Leôncio Do C.

Handebol Masculino 01 (09 E 10 Anos)

E. M. Insp. France X Sebastião Rangel

Handebol Masculino 02 (11 E 12 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Shopping Park

Handebol Masculino 03 (13 E 14 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Cecy Card.

Handebol Feminino 02 (11 E 12 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. ____________

Handebol Feminino 03 (13 E 14 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Shopping Park

Vôlei Misto 02 (11 E 12 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Hilda Leão

Vôlei Masculino 03 (13 E 14 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Hilda Leão

Vôlei Feminino 03 (13 E 14 Anos)

E. M. Domingos Pim. X E. M. Josiany Fr.

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO – DOMINGO 08/10 (ARENA SABIAZINHO)

9h às 9h30

– Chegada dos alunos à arena

9h30 às 10h

– Apresentações artísticas (dança) com alunos das escolas municipais

10h às 10h30

– Desfile das delegações

10h30 às 10h50

– Entrega de troféus às escolas campeãs dos jogos

10h50 às 11h

– Encerramento oficial dos jogos

