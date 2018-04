Empresas decidem retirar ônibus de circulação a partir de 20h após incêndios em 6 veículos

As empresas de ônibus do transporte urbano de Uberlândia e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro – Sindett – informaram por meio de nota à imprensa no início da noite desta terça-feira, 24, que vão retirar os veículos de circulação hoje, a partir de 20h.

As 127 linhas voltam a circular normalmente na manhã desta quarta-feira, a partir de 5h. Atualmente são 400 veículos nas três empresas, Autotrans, Sorriso de Minas e São Miguel.

Segundo as empresas, a decisão foi tomada por questões de segurança devido aos recentes ataques a ônibus na cidade. Até a tarde de hoje, seis veículos foram incendiados na cidade.

As empresas ainda reforçam que “confiam nos órgãos públicos envolvidos para solucionar os atos de vandalismo e reforçar ainda mais a segurança do transporte público no município”.