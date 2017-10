Empresários de Uberlândia estão otimistas com aumento de vendas para o dia das crianças

Com a aproximação do dia das crianças, os empresários de Uberlândia se mostram otimistas com o aumento das vendas e se preparam para alavancar os negócios. Isso porque, de acordo com a pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberlândia, com os associados, apontou a expectativa de aumento de 5% nas vendas, comparado à mesma data do ano passado, que marcou aumento de 7%. Além disso, 75% dos consumidores entrevistados, afirmaram que pretendem presentear as crianças, o que aumenta, ainda mais, a confiança dos comerciantes locais.

“A pesquisa mostra um crescimento, importante para os empresários neste momento de cenário recessivo. É uma excelente oportunidade de reforçar o caixa para o fim do ano, afinal este é um público que já espera e sabe indicar o presente desejado e os pais, tios e padrinhos se esforçam para superar as expectativas de seus pupilos”, ressalta a superintendente da CDL, Lécia Queiroz.

Para atrair os clientes, os empresários pensam em alternativas de vendas. Cerca de 50% dos entrevistados afirmaram que utilizarão descontos e promoções para cativar compradores, já os outros 50% garantem que os brindes são ações atrativas de venda. Os associados entrevistados pretendem manter o horário de funcionamento normal. Na semana que antecede à data comemorativa, cerca de 90% das lojas devem fechar entre 18h e 19h. Já na semana do dia das crianças, algumas lojas podem estender o horário até ás 20h. Já no dia das crianças (12/10) – decretado feriado nacional – as lojas de brinquedo e as localizadas em shopping devem abrir normalmente.

A pesquisa ainda aponta que cerca de 45% dos compradores devem optar por brinquedos para presentear as crianças e outros 31% irão dar roupas, ambos gastando até R$100. O lugar escolhido das compras para 40% dos entrevistados será os shoppings da cidade, e outros 28% os comércios centrais de Uberlândia. Para os empresários, 79% desses compradores devem pagar as compras com cartão de crédito.

serifacomunicacao