Empreendimento aposta em psicologia ambiental para satisfazer necessidades de estudantes e servidores da UFU

Se você acha que, para construir um conjunto de apartamentos, basta um terreno, materiais de construção e mão de obra, está enganado. Para atingir um bom resultado, que também será medido pela satisfação dos moradores, é preciso oferecer, entre diversos fatores, algo não tão conhecido E utilizado, mas de extrema importância para o conforto do usuário: a psicologia ambiental.

O termo é usado para denominar a interação do ser humano com o ambiente que o circunda, ou seja, qual poder o local onde está inserido exerce sobre o homem e a conexão entre ambos. A percepção aprofundada da necessidade do indivíduo é o fator chave para desvendar essa psicologia em cada caso para qual é usada. Segundo o arquiteto João Branco Pedro “a habitação influencia de forma determinante o dia a dia dos moradores, marcando profundamente a sua qualidade de vida e as suas expectativas e possibilidades de desenvolvimento futuro”.

O UniLoft – prédio de apartamentos para aluguel a estudantes e servidores da Universidade Federal de Uberlândia -levou muito a sério a psicologia ambiental e fez uma pesquisa minuciosa com estudantes da instituição, e as principais queixas foram sobre a segurança, pouca privacidade, barulho na rua e locais desorganizados e improvisados que não facilitam a concentração, entre outras. Esses pontos SÃO determinantes em relação à produtividade, visto que, tiram a tranquilidade de quem precisa estar focado nos estudos.

Consciente disso, o idealizador do empreendimento, Marco Lara, implantou no projeto diversos elementos que atenuem e eliminam esses problemas. “O ambiente e a decoração são muito importantes. Utilizaremos uma paleta de cores exclusivas Uniloft com detalhes em laranja e predominância em fendi, areia e tons de azul. O laranja inspira energia, otimismo, clareza, calor e alegria; o azul transmite a sensação de confiança, segurança, produtividade e sucesso e o Fendi, traz equilíbrio e calma. A segurança com sistemas de câmeras, alarmes, iluminação reforçada, fachada planejada, muros altos e monitoramento trará tranquilidade e proteção para o morador e para os seus pais (decisores da primeira locação). Também há ações objetivas desde o projeto para trazer conforto, privacidade e silêncio. Um exemplo é a área de estudos de todos os apartamentos, que serão entregues com bancada, prateleira, tomada usb de parede e dimerizador de iluminação. Esses são apenas alguns exemplos DE COMO O UniLoft irá atender às necessidades do nosso público, fazendo com que nossos investidores tenham sempre seus apartamentos alugados”, afirma. Para Marco Lara,”ao entregar segurança, acesso rápido e fácil, privacidade, conforto, bem estar e estilo, a procura e indicação aumentam e a decisão do estudante e de seus pais acontece mais rapidamente, o que mantem o imóvel sempre ocupado.”

Sobre o UniLoft:

O UniLoft é um projeto idealizado para oferecer ótima rentabilidade para investidores, além de conforto e praticidade para universitários, pós-graduandos, pesquisadores e professores que buscam um apartamento que tem tudo a ver com o estilo de vida acadêmico. Um empreendimento inovador, com excepcional localização e em um mercado pouco explorado. Para oferecer atributos reais e valorizados o empreendimento, que terá 6 pavimentos e 28 apartamentos, utiliza diversas premissas como psicologia ambiental, desempenho funcional, segurança reforçada, novas tecnologias agregadas e arquitetura moderna, atemporal e perene.

UniLoft – www.uniloft.com.br