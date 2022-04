Embora ao dizer isso, muito depende de como você aprende melhor como indivíduo.

Se for um tópico que contém conteúdo de negócios muito pesado com

muitas estatísticas e informações contundentes, isso às vezes pode ser

difícil de digerir como um audiolivro. Nesses casos, pode ser melhor ler o

livro no formato físico, pois algo muito denso em fatos pode ser um

pouco “seco” para ouvir.

Pessoalmente, acho que livros que têm alguma forma de narrativa

funcionam muito melhor como áudio. É muito mais fácil permanecer

engajado e digerir as lições que estão entrelaçadas em uma história.

Algumas pessoas podem ouvir qualquer coisa e reter a informação

facilmente, independentemente do que seja ou de como está

estruturada. Se este é você, qualquer audiolivro deve ser suficiente.

Antes de fazer sua compra, verifique sempre a data em que o livro físico

foi publicado – não a data em que o audiolivro foi gravado.

Normalmente, a versão impressa do livro é lançada primeiro. Assim, por

exemplo, o livro pode ter sido publicado pela primeira vez e protegido por

direitos autorais em 2015. No entanto, os audiolivros nem sempre são

gravados no mesmo ano.