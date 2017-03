Em show, Victor se pronuncia sobre denúncia de agressão à esposa

Durante um show de Victor e Leo em Biguaçu (SC) no último domingo, 19, Victor se pronunciou sobre a denúncia de agressão contra a sua mulher, Poliana Bragatini. A dupla não deu entrevistas no camarim, como de costume, mas o cantor resolveu falar sobre o fato durante a apresentação.

“Você passa por uma experiência muito dura, muito difícil na sua vida, você percebe a verdadeira essência de conhecer o lado do outro e respeitar o lado do outro quando o outro passa por uma dificuldade grande também. Sinceramente, é um tempo bom pra dividir com as pessoas que simplesmente não quiseram crer no pior. Porque a gente crê no que a gente quer, né? Não naquilo que é verdade. O que é verdade a gente nem conhece. As pessoas que quiseram crer na minha verdadeira essência são as pessoas que conhecem o meu lado bom, meu lado artístico e humano”, disse.

E continuou: “Agora, enquanto a gente percebe um monte de gente xingando, julgando e condenando na situação que eu passei, o que eu aprendi com isso foi que, quando eu vi aquele tantão de gente condenando sem julgamento algum eu percebi que minha ficha caiu nessa hora e eu disse: já fui igualzinho a vocês. Agora sou menos”, completou Victor, que agradeceu ao seu irmão Leo pelo apoio. No dia 24 de fevereiro, Poliana registrou um boletim de ocorrência alegando que marido a agrediu e que foi impedida de deixar o local. No dia seguinte, ela fez o exame de corpo de delito, que deu negativo para lesão corporal.

uai.com