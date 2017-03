Em show de sucessos do sertanejo, Guilherme Leicam agita Uberlândia

Um show recheado de sucessos da música sertaneja. Assim foi a apresentação do ator e cantor Guilherme Leicam, neste domingo (26), em Uberlândia. Leicam subiu ao palco às 21h40, cantando “Chuva de Arroz”, de Luan Santana. Entre gritos de carinho dos fãs, o artista contagiou o público que se aglomerava em frente ao palco.

Dezenas de vozes e mãos acompanharam o ator global durante toda a apresentação, que contou com sucessos gravados por Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Maiara e Maraisa, Israel Novais e entre outros. Em outro momento do show, Leicam empolgou a galera ao som de sua música de trabalho “Papo de Sapo”.

“Agora eu vou chamar aqui no palco para cantar uma música aqui comigo, Arthur Castro”, disse Leicam ao chamar o cantor uberlandense para acompanhar em uma canção. O uberlandense Douglas Alessi também cantou com o ator global.

Ao som de suas canções próprias “Minha cama é de casal, mas eu tô solteiro” e “Vai de Bicicleta”, Leicam dançou e levantou suspiros da galera. Para encerrar o show, o artista se despediu em grande estilo do palco cantando novamente a música de trabalho “Papo de Sapo”.