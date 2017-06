Em segunda fase da operação Aequalis, Justiça bloqueia mais de 65 milhões de grupo econômico acusado de desvio de verbas públicas

A medida visa garantir a reparação dos danos causados ao patrimônio público

A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Justiça de Frutal, no Triângulo Mineiro, incluiu como rés em Ação Civil Pública (processo nº 0271.16.006419-9) outras empresas sediadas no Brasil do grupo econômico Yser, investigado por desvios de verbas públicas em projetos ligados à Fundação Hidroex.

O pedido do MPMG de aditamento à petição inicial fundamentou-se na comprovação de que o grupo econômico multinacional possuía outras empresas sediadas no Brasil e não apenas as rés Biotev – Biotecnologia Vegetal Ltda. e SRN – Comercial Importadora e Exportadora S.A. Com base em relatório da Controladoria Geral do Estado (CGE), comprovou-se que também integram o grupo as seguintes empresas: Resisul Fortaleza Ltda.; YTI – Yser Timberland Investment Energy Ltda.; YPE – Yser Participações Energia S.A; YBase – Florestal Ltda; YFlora – Agroflorestal Ltda.; RNB – Resinas Naturais do Brasil Ltda; BTU – Recursos Energéticos S.A; Y IMob – Sociedade Imobiliária e Participações Ltda.; Resisul Agroflorestal Ltda.; e Resinas Yser Ltda.

Segundo os promotores de Justiça, em virtude da configuração do grupo econômico, todas as empresas sediadas no Brasil deveriam integrar o polo passivo da ação, pois são responsáveis solidárias pela reparação dos danos causados ao patrimônio público. Além disso, a medida mostrou-se necessária pelo fato de o presidente do grupo ter iniciado a venda de ativos das empresas que não eram rés na ação ajuizada em agosto de 2016.

A decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Frutal também determinou, nos termos dos requerimentos do MPMG, o bloqueio de bens imóveis e de valores em espécie que totalizam a quantia de R$ 65.374.270,69. O montante sequestrado ou tornado indisponível ainda poderá ser majorado quando as demais informações sobre o cumprimento integral da ordem judicial chegarem aos autos do processo.

São responsáveis pela ação os promotores de Justiça Daniela Campos de Abreu Serra (Promotoria do Patrimônio Público de Frutal), Renato Bretz Pereira e Fabricio José da Fonseca Pinto (Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público), que contam com a cooperação dos promotores de Justiça Thalita Célia de Oliveira Nascimento Toledo, Renato Teixeira Rezende e Rodrigo Galdeira Grava Brazil.

Medidas determinadas pela Justiça

Sequestro e ordens de indisponibilidade das áreas de terras denominadas Fazenda Fortaleza, Fazenda Cercadinho e Sítio Campina (os imóveis foram avaliados, a princípio, em torno de R$ 64 milhões). Decretação de indisponibilidade dos valores depositados em instituições financeiras (R$ 1.374.270,69), dos bens imóveis e dos veículos registrados em nome de todas empresas sediadas no Brasil integrantes do grupo econômico português Yser.

mpmg.mp.br