Em reta final de preparação, UEC confirma dois amistosos

Com a virada de ano, entramos de vez na temporada 2017 do futebol brasileiro, enquanto a única competição oficial em andamento é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, as equipes profissionais começam a pré temporada e confirmam amistoso preparatórios para os torneios que estão por vir.

É o caso do Uberlândia Esporte Clube, pelo segundo ano seguido disputando a elite o futebol mineiro, Paulo César Catanoci e seus comandados já terão em Janeiro dois amistosos difíceis. O primeiro é contra o Vila Nova de Goiás, no próxima dia 15 no Estádio Parque do Sabiá, o adversário é membro da segunda divisão brasileira e o jogo servirá bem como parâmetro para saber em que nível está o elenco do verdão. O segundo amistoso também é contra uma equipe goiana, contra o Goiás, este na cidade de Goiânia.

Contra dois times da Série B, o Uberlândia terá que jogar muito para vencer, em contraponto dois bons jogos podem animar a torcida que sonha com uma vaga na semifinal do mineiro e na Série D do brasileirão, que não foi conquistada por muito pouco no ano que se passou.