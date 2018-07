Em ato revoltante, indivíduos quebram retrovisor de carro com tapa e saem tranquilamente

O que leva uma pessoa a danificar de propósito um veículo que estava regularmente estacionado em via pública? É esse questionamento que se faz ao observarmos as imagens registradas por uma câmera de segurança. A dupla caminhava pela rua e ao passar ao lado do veículo simplesmente danifica o retrovisor e sai como se nada tivesse acontecido.

O ato aconteceu por volta das 11h20 desse domingo (08) no Bairro Cristo Redentor em Patos de Minas. A ação repugnante deixou a professora Tânia Santos, proprietária do veículo, indignada, o que não é para menos. Ela contou que não conhece as pessoas, não havendo qualquer motivo para que fizessem isso.

É possível ver que um dos indivíduos da imagem desfere uma tapa no retrovisor, jogando a peça ao solo. Na sequência, ele chuta o que sobrou da peça e os dois saem covardemente. “Tentei achar quem teria sido os autores do dano, mas não consegui nada. Vou até a delegacia fazer a ocorrência policial”, disse Tânia nesta segunda-feira (09).

Mostrando toda sua indignação, a professora publicou o fato nas redes sociais para tentar localizar os infratores. “Não posso transitar sem retrovisor. Vou ter que ir até a oficina para reparar o dano”, falou. Se encontrados, eles devem responder pelo crime de dano com pena de detenção de 1 a seis meses ou multa.