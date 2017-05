Elmiro Nascimento ex-prefeito de Patos de Minas deve assumir vaga de Aécio Neves

Na manhã desta quinta-feira (18), o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do senador Aécio Neves, do mandato de senador. Quem é o primeiro suplente do Aécio e pode asumir a vaga do senado, é o ex-prefeito de Patos de Minas, Elmiro Nascimento (DEM).

Além de prefeito de Patos de Minas, Elmiro Nascimento foi deputado estadual e secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de Minas Gerais no governo de Antônio Anastasia.

Desde a madrugada a Polícia Federal está nas ruas para uma nova etapa da operação Lava-Jato. São cumpridos mais de 40 mandados de busca e apreensão.