Eliminatória do 9º Minas Music será neste sábado

O gênero Rock predominará na eliminatória do 9º Concurso de Bandas Minas Music, que acontecerá neste sábado (24), à partir das 16h, no estacionamento do Uberlândia Shopping. O evento é apresentado pelo Guaraná Mineiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio do Uberlândia Shopping e Colégio Nacional e promoção da TV Integração. A realização é da Viva Marketing – Eventos e Cultura.

Os artistas mostrarão suas músicas inéditas e serão avaliados pelos jurados. Das seis bandas programadas, sendo Diano Ilha, Efeito Reverso, Goma, InVersos, Pulmão Negro (todas de Uberlândia) e StandUp (de Uberaba), três serão premiadas, sendo uma campeã. Para encerrar o primeiro dia de festival a banda Minimal, primeiro lugar do Concurso de Bandas na última edição prepara um show completo para o público.

Nas músicas da Minimal, é possível observar influências de bandas do indie rock britânico. Mesmo o público podendo conferir um cover da banda brasileira Scalene, as músicas do país não são as maiores referências. “Eu tenho quase nada de influência brasileira. A gente é influenciado por bandas como Of Monsters and Men, Florence and the Machine e Coldplay”, conta a vocalista, Laura Rogalli.

Segundo Laura Rogalli, o concurso deu visibilidade para a Banda. “Nós éramos uma banda nova, que tinha acabado de se formar. Por causa do concurso, conseguimos gravar nosso primeiro trabalho autoral, conseguimos um material de fotos e um clipe que foram essenciais para a nossa caminhada. Minas Gerais tem grandes talentos. Dentro do concurso tivemos a oportunidade de conhecer alguns trabalhos e mantemos contato até hoje com pessoas que compartilham do mesmo sonho”, disse Laura.

Premiação

Todos os seis finalistas recebem R$1000,00 cada e o primeiro colocado do concurso ganhará o direito de abrir o último dia do festival Minas Music, ao lado da Suricato, além de receber mais R$ 1.500,00, gravação de clipe profissional, sessão de fotos, troféu e R$ 2 mil em instrumentos musicais. O segundo e terceiro colocados também serão premiados.

Segundo a gerente de produção de eventos, Carolina Miranda, a população teve um papel importante ao votarem pela internet. “Agora, contamos com a presença desse público que curte o pop rock no sábado e domingo. Para fechar o concurso, no dia 25, todos poderão curtir gratuitamente o último dia do festival que recebe a banda Suricato, banda que já tocou no LollaPalooza e participou do concurso SuperStar, banda Multus, terceira colocada do Minas Music em 2015 e ainda um show completo da campeã do festival desse ano”, disse.

O evento tem entrada gratuita nos dois dias, e o público ainda pode desfrutar de praça de alimentação com food trucks.

Bandas Finalistas + Banda Minimal

Data: 24/06

Horário: 16h

Local: Estacionamento do Uberlândia Shopping

Banda Vendedora + Multus + Suricato

Data: 25/06

Horário: 16h

Local: Estacionamento do Uberlândia Shopping