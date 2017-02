Eleitos assumem cargos de direção do HCU

Os servidores eleitos para a gestão do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU/UFU) durante a consulta eleitoral ocorrida nos dias 6 e 7 de fevereiro tomaram posse na manhã desta quarta-feira (15/02). Durante a solenidade no anfiteatro do bloco 8B, no Campus Umuarama, foram empossados o diretor geral, Eduardo Crosara Gustin, e o diretor de enfermagem, Frank José Silveira Miranda. Também foi empossada, no cargo de diretora técnica, a docente Aglai Arantes, indicada pela Reitoria. O eleito para o cargo de diretor administrativo, Adenílson Lima e Silva, não pôde comparecer à solenidade. A nova gestão atuará de 2017 a 2021.

O reitor da UFU, Valder Steffen, esteve no evento e evidenciou a ação da Reitoria junto à administração do HCU. “Estamos estabelecendo uma comissão de assessoramento à direção do hospital, que será presidida pelo vice-reitor, Orlando Mantese, e não terá caráter deliberativo, mas de assessoramento”, disse. Steffen acrescentou ainda que tem a intenção de estar presente, com frequência, no interior dos serviços prestados pelo hospital para dar todo apoio da Reitoria às ações do HCU nas várias instâncias, seja no município, em Brasília ou em Belo Horizonte. “Faremos um trabalho em conjunto”, afirmou o reitor.

O hospital atende pacientes com procedimentos de média e alta complexidades dos municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São 84 municípios referenciados. O diretor geral do HCU, Eduardo Crosara Gustin, ressaltou os projetos da administração diante dos cortes de recursos do governo na saúde e educação. “Toda a população do hospital anseia por mudanças para que tragam soluções, que serão construídas a longo prazo. Algumas nós conseguiremos resolver de imediato, mas as principais soluções serão construídas com o tempo”, disse Gustin.

Além de oferecer assistência em quase todas as especialidades médicas clínicas e cirúrgicas, incluindo serviços de oncologia e transplantes, o HCU participa da formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, como Residência Médica e Multiprofissional e cursos de graduação, como Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Odontologia, Fisioterapia, Engenharia Clínica e Biomedicina. O diretor de enfermagem, Frank José Silveira Miranda, apontou o papel da área para esse desenvolvimento. “Dentro dos processos de trabalho ligados ao serviço de enfermagem estão três categorias profissionais: enfermeiros e profissionais de nível superior, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem e profissionais de nível médio. Nesse sentido, a equipe tem uma responsabilidade compartilhada com os cursos graduação e o curso técnico de Enfermagem da Escola Técnica de Saúde (Estes). Eu sempre digo que ensino mais assistência é igual à qualidade do cuidado com o paciente”, ressaltou Miranda.

A nova diretora técnica, Aglai Arantes, explicou que os problemas financeiros não são somente da cidade de Uberlândia ou do HCU, e sim do país todo e da saúde de maneira geral. A servidora afirmou ainda que fazer mais e melhor com menos ou com o mesmo recurso é o principal desafio da nova administração. “Claro que vamos ter que estabelecer prioridades. Por isso um planejamento a curto, médio e longo prazo. A curto prazo são as necessidades da população e do ensino”, declarou.

