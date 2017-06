Elas estão fazendo a festa! – InSide com Marina Caixeta

Ivete Sangalo, a jogadora Ana Cláudia e a modelo Laura Oliveira são destaques na coluna InSide, de Marina Caixeta

SHOW EM UBERLÂNDIA

Ivete Sangalo se apresenta em Uberlândia no dia 30 de setembro, no Castelli Master. A realização do show é da GBM Promoções e a noite contará ainda com a dupla revelação do Brasil Bruninho e Davi, além da Dj Fran Kirsch. Os ingressos já estão à venda pelo site Realista e na loja oficial do evento no Uberlândia Shopping. Com mais de 20 anos de carreira, Ivete Sangalo é uma das celebridades mais marcantes do Brasil e ao longo da sua trajetória totaliza mais de 300 canções, sem contar as participações especiais. Já vendeu mais de 15 milhões de cópias, e recebeu mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e Shorty Awards e realiza uma média de 10 shows por mês (eleitos em 2015 e 2016 como “Melhor Show”, no Prêmio Jovem Brasileiro).

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

O psiquiatra Gustavo Garcia participou do Word Congress on Brain, Behavior and Emotions que aconteceu em Porto Alegre, nos dias 14 a 17 de junho. O profissional que atende na Clínica MedGen, em Uberlândia, foi conferir assuntos ligados aos estudos da Neurociência.

PARABÉNS

Quem soprou velinhas no último sábado, foi a gigante jogadora de Rugby, Ana Cláudia Ferreira. Parabéns e sucesso!

SUCESSO INTERNACIONAL

A modelo mineira Laura Oliveira, que está arrasando nas passarelas da China. Ela já foi jogadora de vôlei do Catiguá, de Patrocínio, do Praia Clube, de Uberlândia, e dava show de bola. Porém, se encontrou mesmo foi no mundo da moda. Sucesso!

STAND UP

O humorista Patrick Maia esteve em Uberlândia no último domingo, 25, fazendo um super show de stand up no Sibipiruna Bar. Cristiano Jhow, organizador do show, já trouxe vários nomes como Fábio Rabin, Oscar Filho, Nany People e Matheus Ceará. E ele promete que vem muito mais por aí!