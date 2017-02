Educação Física busca voluntárias para pesquisa

Um projeto de pesquisa desenvolvido na Faculdade de Educação Física da UFU busca 60 mulheres que estejam na pós-menopausa, com obesidade, em idades de 45 a 65 anos e se disponham a contribuir voluntariamente. A previsão de início das atividades é para o mês de março.

O projeto tem duração de 12 semanas e contará com dois grupos. Em um deles, as voluntárias praticarão exercícios aeróbicos e circuito funcional. Durante todo o processo, suas frequências cardíacas serão acompanhadas e haverá medições de quantidade de gordura em seus organismos. O outro grupo terá os mesmos acompanhamentos, mas a prática de exercícios físicos acontecerá após o período de 12 semanas.

O acompanhamento será feito três vezes por semana, durante os três meses, no período da tarde, no campus Educação Física (Educa) da UFU. As interessadas devem ligar para (34) 3218-2954. A partir desse contato, será marcada uma avaliação física com os pesquisadores. É possível se inscrever para ser voluntária durante todo o mês de fevereiro.