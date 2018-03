Edição de 2018 do Mineiro Beat está confirmada em Uberlândia

Pode anotar na agenda: o Mineiro Beat está de volta a Uberlândia, e ainda maior! O festival de música este ano será em dose dupla, dias 11 e 12 de agosto, na área externa do Teatro Municipal.

O evento, que visa trazer para a região música, arte, cultura e entretenimento em formato de festival focado em experiência, trouxe em 2016 artistas como Jorge Ben Jor, Emicida e Pabllo Vittar. A expectativa é que em 2018 a qualidade musical prevaleça.

A organização segue trabalhando para anunciar, nos próximos meses, a programação completa dessa edição, que contará com várias atrações culturais e grandes nomes da música brasileira.

O festival, apresentado pelo Guaraná Mineiro, conta com o apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. De acordo com os organizadores do evento, esta edição promete superar a de 2016, que teve um público de cinco mil pessoas.

Mineiro Beat 2016

O Mineiro Beat em 2016 aconteceu no dia 04 de junho, também no Teatro Municipal. Artistas consagrados como Jorge Ben Jor, Pabllo Vittar e Emicida revezaram o palco com mais nove atrações locais. Ao todo foram 12 horas de evento, que contou também com praça de alimentação, espaço verde para descanso, estúdio de gravação e área para prática de esportes como skate, patins, escalada e slackline.