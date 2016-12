É necessário participar e interferir na política para criar uma nova mentalidade a favor de quem trabalha

A instabilidade que o Brasil está passando, desestabilizou a economia, provocou um aumento desmesurado nos juros, criou uma variação cambial anormal e impactou negativamente o PIB do País, como consequência desde 2015 foram fechadas mais de 3,2 milhões de empresas e o volume de desempregados em condições de trabalho atual, passa de 24 milhões, ou seja, ¼ da população produtiva se encontra sem emprego e renda. O brasileiro perdeu quase 10% dos seus rendimentos entre 2014 e 2016 segundo o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

A criminalidade e a violência aumentaram e a insegurança por não enxergar um futuro melhor, provocou estresse e desânimo na população. Este caos econômico produzido pelo regime mais danoso da história deixou o pior legado, quando destruiu a esperança e a capacidade do povo de ter uma vida feliz e próspera.

Ao tentarmos interpretar a situação delicada do Brasil como “estado” e o motivo do círculo vicioso de suas crises, precisamos antes entender a essência do principal mal que nos assola: a corrupção, do latim “corruptus”, indica um antagonismo entre uma ordem estabelecida e uma conduta que a viola. Podemos afirmar que esta ação ancestral, não é peculiar de um tipo de governo, mas de um resultado direto do afrouxamento dos padrões morais e do alargamento da tolerância com a impunidade, que pode estar presente em qualquer sociedade, daí a conclusão de que devemos substituir a expressão “combate à corrupção” por “controle da corrupção”. A Roma antiga já demonstrava sua preocupação com este acontecimento, ao promulgar a Lei das XII Tábuas, que definia: “Se um juiz ou um árbitro indicado pelo magistrado recebeu dinheiro, para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outrem, que seja morto”. Partindo deste pressuposto, o apoio à Operação “Lava Jato” e suas congêneres é necessário e a manutenção deste trabalho de forma contínua e atemporal é uma obrigação.

O Brasil é hostil à livre iniciativa, principalmente em se tratando das pequenas e médias empresas e esta atitude colabora para que 50% delas, não consiga sobreviver dois anos após sua abertura e as que conseguem transpor este período, padecem com as dificuldades que encontram. As causas de tal situação são a obsolescência da CLT, o custo da justiça do trabalho, o privilégio aos empregados, o excesso de impostos e o não uso do que arrecadam, a favor da melhoria de vida da população.

A justiça comum mal organizada é muito lenta para julgar, seus magistrados são muito independentes e não estão sujeitos a uma corregedoria eficiente. O sindicalismo brasileiro é corporativo, não defende os interesses de seus representados e é mantido pelos recursos do estado brasileiro. Os supersalários estão presentes em todas as categorias públicas. O número de sindicatos no País é de mais de 15 mil e já existem 2100 novos pedidos de abertura em andamento. Esta cifra absurda é 10 vezes maior do que o de qualquer País civilizado.