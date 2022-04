É melhor manter sua cerveja na geladeira o maior tempo possível”, sugere Watson.

Como qualquer outro alimento ou bebida, armazenar sua cerveja corretamente

ajudará a prolongar sua vida útil e melhorar seu sabor. “Uma das coisas que a

cerveja não ama é a mudança de temperatura. É melhor armazenar em

temperaturas mais baixas por um longo período de tempo.

Além da temperatura, a luz é outro fator a considerar. “A cerveja também é

muito suscetível a danos UV. Ela é ‘atingida pela luz’ e o que chamamos de

‘skunked'”, diz Watson. “Muda muito o sabor da cerveja. Se você for comprar

algo na loja, as latas costumam ser a melhor aposta. Elas duram mais. Quanto

mais escura a garrafa de vidro para cerveja melhor, como garrafas marrons e

verdes. garrafas claras, se puder.” “Existe uma maneira adequada de provar

cerveja e eu falaria sobre isso em todas as turnês que eu lideraria. Essa é

minha parte favorita da cerveja em geral”, compartilha Watson. “Quando

estamos avaliando cerveja, queremos tentar envolver o maior número possível

de sentidos.”

Watson recomenda primeiro despejar sua cerveja em um copo. “Ser capaz de

ver sua cerveja é uma grande parte de ser capaz de passar pelo processo de

