É mais que referência! – InSide com Marina Caixeta

Conheça uma moçada super do bem e que se supera a cada dia. Túlio Mendhes é um deles!

PARABÉNS

A empresária Bárbara Reis, da Agência Ursa, especializada em agenciamento de modelos e atores para o mercado publicitário em geral, sopra velinhas nesta semana. Parabéns e continue sendo referência pelo comprometimento e competência!

TRUPE NA ÁFRICA

Começa hoje, 16, e vai até o próximo dia 27, em Cape Town, capital da África do Sul, o 19º Congresso da Associação Internacional de Teatro para Crianças e Jovens – ASSITEJ, e a Trupe de Truões representará o Brasil com o espetáculo “Zapato busca Sapato”, sua primeira produção em parceria internacional com a Cia Mexicana La Máquina de Teatro.





CARREIRA

O jornalista Marcelo Petrelli foi contratado recentemente pela Band Triângulo. Diariamente às 11h, ele entra ao vivo na página do Facebook da emissora, falando sobre os destaques do dia e o que toda a equipe está preparando para os telespectadores. Acompanhe!

NOVIDADE

Túlio Mendhes, graduado em administração de empresas, estreou no G1 Triângulo com o blog “Mão na Roda”, espaço no qual fala, com bom humor, sobre as dificuldades e obstáculos das pessoas com necessidades especiais. Sucesso!

CONCURSO DE BELEZA

O empresário Vinícius Camolezi, que há 7 anos realiza eventos como o Miss e Mister Teen. O concurso elege o jovem e a jovem mais bela do estado e neste ano acontece do dia 18 ao dia 20 de maio. Os concorrentes ficarão confinados no Hotel Carlton Plaza e a grande final acontecerá dia 20 de maio, às 20h, no CDL Convenções e Eventos Uberlândia.