É importante lembrar que todos os nossos corpos são diferentes.

Algumas pessoas conseguem fazer a troca facilmente no primeiro dia, enquanto para

outras pode levar mais tempo. Essas dicas garantirão que você faça uma transição suave.

É importante manter uma boa higiene das mãos. Sempre lave bem as mãos com sabão

neutro e água morna antes de inserir ou remover o coletor para evitar a transferência de

bactérias ou vírus para a vagina, vulva e trato urinário. Também desinfetou seu copo antes

de usá-lo pela primeira vez e no final de cada ciclo. Para inserir um coletor menstrual com

sucesso, você precisa relaxar os músculos pélvicos. Músculos tensos podem tornar difícil

ou doloroso inserir um coletor menstrual. Certifique-se de estar em um ambiente

confortável ao usar seu copo pela primeira vez para remover qualquer ansiedade extra. O

chuveiro também é um ótimo lugar para praticar a inserção e remoção do seu copo JuJu,

pois você provavelmente ficará mais relaxado. Se você sofre de vaginismo, pode achar

difícil usar um coletor menstrual e sugerimos que você converse com seu médico para um

plano de tratamento que facilitará o uso do coletor menstrual ao longo do tempo.