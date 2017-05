Domingo tem Mercado de Pulgas

Exposição reúne peças que contam nossa história. Objetos militares, bicicletas e até brinquedos raros estarão à venda .

Há pelo menos 15 anos, Heron José Mendanha coleciona e comercializa antiguidades. Por vender e trocar os mais diversos tipos de objetos, possui fornecedores e clientes dentro e fora do país. Só que neste domingo (21), Heron pretende conquistar consumidores uberlandenses que nem sempre têm a oportunidade de acessar sites específicos, visitar antiquários ou lojas do tipo. Ele e outros 28 colecionadores serão expositores da primeira edição do ‘Mercado de Pulgas’, evento realizado pela Secretaria de Cultura a partir das 10h.

Heron conta que vai levar de tudo um pouco. Objetos militares, chaveiros, relógios, bicicletas e outros itens já estão na lista de objetos que serão levados ao pátio do Mercado Municipal neste final de semana. Só que o colecionador espera surpreender os visitantes com algo especial: brinquedos antigos. Entre os mais raros, uma coleção ‘Chaves Abekas’ (dos anos 70) e exemplares comemorativos dos bonecos ‘Comandos em Ação’ e ‘He-man’, ambos em caixas fechadas e de edições de 25 anos.

Ele explica que os itens não são apenas raros. Também carregam história. “Um dos objetos mais interessantes que tenho é o boneco Ken Negro, de 1987. O brinquedo foi lançado como uma edição especial e é bem difícil encontrar um desses, já que os Estados Unidos tem um legado de preconceito”, conta Heron.

O quê: Mercado de Pulgas

Quando: neste domingo (21), entre às 10h e 16h

Onde: Espaço Cultural do Mercado Municipal, que fica na Av. Olegário Maciel, 155, Centro

Entrada franca