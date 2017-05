Documento obrigatório a partir deste dia 1º

Os proprietários de veículos com placas final 1, 2, 3,4 e 5 devem ficar atentos à documentação. É que o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) 2017 passa a ser cobrado a partir desta quinta-feira, dia 1º de junho. Para placas com finais 6,7,8, 9 e 0, o prazo é 1º de julho. Segundo dados do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), apenas 59,66% dos veículos do Estado já foram licenciados, o que quer dizer que quatro em cada dez ainda estavam irregulares, pelo menos até a semana passada.

A assessoria de imprensa do Detran explica que os documentos dos veículos com placas de final 1 a 5 já foram emitidos, desde que o pagamento do imposto e taxas tenha sido feitos no prazo.

Se IPVA, seguro obrigatório e licenciamento estão em dia, mas o proprietário não recebeu o CRLV, é possível que haja multa ou pendência cadastral, o que pode ser verificado no site do Detran-MG.

LICENCIAMENTOS

Em Minas Gerais, até o último dia 24

Final de placa de 1 a 5:

Licenciados 2.851.864 veículos, 63,43% do total

Final de placa 6 a 0

Licenciados: 2.531.024, 55,90%

Total de licenciados:

5.382.888, 59,66% do total