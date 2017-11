Dmae passa a atender em novo endereço a partir da próxima terça-feira (21)

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) passará a atender a população na avenida Rondon Pacheco, 6.400, bairro Tibery, a partir da terça-feira, 21 de novembro. Os 10 guichês da plataforma de atendimento presencial funcionarão normalmente no novo endereço de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, com os mesmos serviços oferecidos hoje. O espaço é destinado àqueles que necessitam de verificação de consumo, retirada de segunda via, solicitação de religação ou nova ligação, transferência e parcelamento, por exemplo.

Comodidade aos contribuintes

O prédio contará com estacionamento para visitantes, sendo seis vagas destinadas aos deficientes, gestantes e idosos, além das 196 vagas para funcionários e viaturas do Dmae. Quem quiser chegar ao departamento de ônibus, terá à disposição três linhas (T127, A114 e I232 – confira o trajeto abaixo).

A mudança ocorre após a conclusão de reparos feitos na estrutura do prédio, que, embora tenha sido inaugurado no ano passado apresentava algumas inconformidades, como piso dos banheiros e disposição no foyer. Os reparos foram feitos sem custo algum para a autarquia, ou seja, realizados pela construtora responsável pela obra.

Novidade

Também a partir de terça-feira (21), o serviço de atendimento ao consumidor, por telefone, será feito pelo número 115 e não mais pelo 0800-940-7272. “A população pode ligar gratuitamente de qualquer telefone fixo ou celular. Queremos facilitar o acesso do consumidor ao Dmae. Por este número, as pessoas podem solicitar serviços, relatar de vazamento de água e esgoto e ainda fazer reclamações”, afirma Sérgio Attie, diretor-geral do departamento. O atendimento por telefone funciona 24 horas por dia, durante toda a semana, inclusive aos domingos e feriados.

Outros setores

Além da área administrativa, jurídico e atendimento, o prédio vai abrigar também o Projeto Buriti e o Programa Escola Água Cidadã, responsável por desenvolver ações de recuperação e preservação de nascentes e educação ambiental respectivamente. O serviço administrativo de coleta de lixo e rede pluvial também estarão no novo espaço.

Conheça a unidade instalada na avenida Rondon Pacheco:

– 8 mil m2 de área construída

– Auditório com 234 lugares

– 10 cabines de atendimento ao público

Mais informações:

Dmae em novo endereço!

Avenida Rondon Pacheco, 6.400 – bairro Tibery

PABX: (34) 3233-4611 e (34) 3233-4300

Horário de atendimento presencial: 8h às 17h

Atendimento por telefone: ligue 115, 24 horas por dia, toda a semana

Como chegar – linhas de ônibus:

Linha T127 – Umuarama-Terminal Central passando pelo Dmae

Linha A114 – Terminal Central – Tibery

Linha I232 – Terminal Santa Luzia – Terminal Central

