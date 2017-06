Divulgado terceiro show do U2 no Brasil

Depois de ter os ingressos esgotados em menos de duas horas para seu segundo show no Brasil, o grupo U2 anunciou nesta sexta-feira, 23, uma terceira data de apresentação que foi marcada para 22 de outubro no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Os rapazes da banda irlandesa estão viajando por vários países com sua The Joshua Tree Tour 2017.

Pré-venda para assinantes do U2.com

Red Hill Group (assinantes antes do dia 24/12) – Sábado, 24 de Junho (10 horas da manhã)

Wires Group (assinantes depois do dia 25/12) – Sábado, 24 de Junho (meio-dia)

Fim da pré-venda – Domingo, 25 de Junho (5 horas da tarde)

Venda geral

Quinta, 29 de Junho (meia-noite)

Obs: se você já usou o seu código de assinante, independente de quantos ingressos tenha comprado, você não poderá utilizá-lo novamente. Apenas códigos sem uso serão válidos para compra.

Haverá também uma pré-venda para clientes do Banco do Brasil a partir do dia 26 de Junho (à 0h:01) para os portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo, e a partir do dia 27 de Junho (à 0h:01) até o dia 28 de Junho (às 20h) para todos os clientes Ourocard.

Os ingressos serão vendidos no site da Tickets For Fun, tanto na pré-venda como na venda geral.