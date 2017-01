Divulgado cronograma para a entrega de conjuntos habitacionais em Uberlândia

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, que também responde pela pasta de Habitação, tem se reunido com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), com o objetivo de acompanhar o andamento das obras do conjunto habitacional Córrego do Óleo.

A pasta informa aos proponentes que a indicação de demanda aos lotes 2 a 5 está concluída, tendo sido realizado o sorteio de endereços conforme relação disponível no Portal da Prefeitura.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o cronograma previsto para assinatura de contratos é:

Córrego do Óleo

Lote 02: 99,05% de obra concluída. Previsão de entrega: abril/17

Lote 03: 96% de obra concluída. Previsão de entrega: maio/17

Lote 04: 85,65% obra concluída. Previsão de entrega: setembro/17

Lote 05: 96,14% obra concluída. Previsão de entrega: junho/17